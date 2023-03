Sabine (Ceci Chuh) an ihrem Haus, hört das Geschrei und ist wie gelähmt.

Grit WarnatMagdeburg - Sorgerecht, Kinder- und Mutterängste, Last der Verantwortung, schwierige familiäre Verhältnisse: Der neue Magdeburger Polizeiruf „Ronny“, der am morgigen Sonntag (20.15 Uhr) im Ersten ausgestrahlt wird, ist mehr Drama als Krimi. Im Film wird tief in die Seelen der Figuren geschaut.