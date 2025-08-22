Bis zu drei Monate Sachsen-Anhalts Eltern kritisieren längere Schulverweise: „Hochproblematisch“
Seit Schuljahresbeginn können Schulen Kinder und Jugendliche bis zu drei Monate aus dem Unterrichtsbetrieb ausschließen. Ein Präventionsexperte warnt: Verlierer sind die Schwächsten, es drohe eine Abwärtsspirale.
22.08.2025, 16:34
Magdeburg - Eltern und Kommunen kritisieren die Ausweitung der Maximal-Dauer von Schulverweisen in Sachsen-Anhalt. Hintergrund ist eine Gesetzänderung: Seit dem neuen Schuljahr können Schulen Kinder und Jugendliche, die „eine konkrete Gefahr“ für sich und andere darstellen, vorsorglich bis zu drei Monate ausschließen.