Seit Schuljahresbeginn können Schulen Kinder und Jugendliche bis zu drei Monate aus dem Unterrichtsbetrieb ausschließen. Ein Präventionsexperte warnt: Verlierer sind die Schwächsten, es drohe eine Abwärtsspirale.

Schuljunge mit Handy: Schulverweise können problematisches Verhalten bei Schülern verstärken, wenn sie unbegleitet erfolgen, warnen Experten.

Magdeburg - Eltern und Kommunen kritisieren die Ausweitung der Maximal-Dauer von Schulverweisen in Sachsen-Anhalt. Hintergrund ist eine Gesetzänderung: Seit dem neuen Schuljahr können Schulen Kinder und Jugendliche, die „eine konkrete Gefahr“ für sich und andere darstellen, vorsorglich bis zu drei Monate ausschließen.