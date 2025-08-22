Debatte Soll die Wehrpflicht wieder eingeführt werden? Pro und Contra im Landtag Sachsen-Anhalt
2011 wurde die allgemeine Wehrpflicht in Deutschland ausgesetzt. Jetzt ist die Debatte neu entbrannt. DerLandtag von Sachsen-Anhalt befasste sich am Freitag auf Antrag der Linken mit dem Thema.
22.08.2025, 16:54
Magdeburg - Die aktuelle Debatte in der Bundesregierung und den Koalitionsparteien zur Wiedereinführung der Wehrpflicht sei „Teil einer offen angestrebten Kriegstüchtigkeit Deutschlands“, begründete die Linke ihren Antrag.