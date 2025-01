Die Magdeburger Anne und Frank Struve haben das Theater an der Angel übernommen. Sie nennen es „Insel Theater“. In der kommenden Woche starten sie mit ihrem Spielplan.

Theater an der Angel mit neuem Namen und neuem Team

Anne Struve als Dichterin Mascha Kaléko. Am 24. Januar startet das Insel Theater mit dem Stück „Die Koffer voll von Sehnsucht“.

Magdeburg. - Ein neues Eingangsschild hängt am Zaun. „Insel Theater“ steht dort, die Öffnungszeiten für den Kartenverkauf sind vom Dienstag auf den Mittwoch gerutscht. Am Haus hat sich sonst nichts verändert, auch nicht im Inneren der charmant maroden Villa. Dort laufen dieser Tage die Arbeiten für die ersten Auftritte unter neuem Namen und unter neuer Ägide. Am 24. Januar wird Anne Struve als Lyrikerin Mascha Kaléko auf der Bühne stehen.