Mit Shop und Café Warum der Domschatz Halberstadt ein neues Besucherzentrum erhält

Der Domschatz Halberstadt empfängt zukünftig seine Gäste in einem neuen Besucherzentrum mit Shop und Café. Eröffnung ist am 26. August zum Domschatzfest. Was erhofft sich die zuständige Kulturstiftung Sachsen-Anhalt vom neuen Entrée?