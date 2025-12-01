weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Leitungen in Sachsen-Anhalt: Avacon-Chef zum Netzausbau: Wird Strom billiger, Herr Boxberger?

Von Robert Gruhne Aktualisiert: 01.12.2025, 18:28
Stromtrassen führen zum Umspannwerk Wolmirstedt, einem wichtigen Knotenpunkt in Sachsen-Anhalt. Foto: dpa

Magdeburg - Seit gut einem Jahr führt Matthias Boxberger den Netzbetreiber Avacon mit 470 Mitarbeitern in Sachsen-Anhalt. Vor wenigen Wochen bezog das Unternehmen Büros im Magdeburger MWG-Forum. Im großen Volksstimme-Interview mit Robert Gruhne spricht Boxberger über die Ausbaupläne im Land und wie sich der Strompreis in den nächsten Jahren entwickeln soll.