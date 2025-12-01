Leitungen in Sachsen-Anhalt Avacon-Chef zum Netzausbau: Wird Strom billiger, Herr Boxberger?
Der Chef des Netzbetreibers Avacon, Matthias Boxberger, spricht über neue Leitungen in Sachsen-Anhalt, die Schattenseiten von Batteriespeichern und wie sich die Energiekosten entwickeln sollen.
Aktualisiert: 01.12.2025, 18:28
Magdeburg - Seit gut einem Jahr führt Matthias Boxberger den Netzbetreiber Avacon mit 470 Mitarbeitern in Sachsen-Anhalt. Vor wenigen Wochen bezog das Unternehmen Büros im Magdeburger MWG-Forum. Im großen Volksstimme-Interview mit Robert Gruhne spricht Boxberger über die Ausbaupläne im Land und wie sich der Strompreis in den nächsten Jahren entwickeln soll.