Durch insgesamt 40 Stollen musste sich Bäckermeister und Brotsommelier Sebastian Weidelt bei der Stollenprüfung von Sachsen-Anhalt in Magdeburg futtern. Wie oft das Prädikat "Sehr gut" vergeben wurde.

Gut zu wissen in der Adventszeit! Hier gibt es den besten Stollen in Sachsen-Anhalt

Stollenprüfung in Magdeburg: Bäckermeister Stefan Kirn, Bäckermeister Helge Sommerwerk, Bäckermeister Cornelius Glaser und der Sachverständige des Deutschen Brotinstituts, Bäckermeister und Brotsommelier Sebastian Weidelt (v.l.).

Magdeburg/Halle (Saale). – Lecker köstlich ging es am Sonntag, dem 23. November, im City-Carree in der Magdeburger Innenstadt zu. Dort stellten sich elf Innungsbetriebe aus Sachsen-Anhalt mit ihren Stollen und Weihnachtsgebäcken bei der ersten öffentlichen Stollenprüfung des Bäckerhandwerks einer kritischen Jury.

Wie die Handwerkskammer Halle unter Bezugnahme auf den Landesinnungsverband des Bäckerhandwerks Sachsen-Anhalt mitteilt, wurden die Backwaren nach einem genau festgelegten Schema von Bäckermeister und Brotsommelier Sebastian Weidelt bewertet.

Auch zahlreiche Besucher seien vor Ort gewesen, um sich mit einer Kostprobe selbst ein Urteil über die Stollen zu bilden.

Diese Bäckereien aus Sachsen-Anhalt waren bei der Stollenprüfung dabei

Traditionelles Handwerk: Stollen und Gebäcke in Magdeburg ausgezeichnet

Am Ende der Verkostung warteten alle Innungsbetriebe erwartungsvoll auf das Ergebnis. Und das konnte sich sehen lassen: 21 Mal wurde das Prädikät "Sehr gut" verliehen.

21 Mal, obwohl nur elf Bäckereien teilgenommen hatten? Das ist kein Fehler, denn viele Betriebe brachten nicht nur ein Produkt mit zu der Prüfung. Insgesamt 40 Stollen und Weihnachtsgebäcke wurden unter die Lupe genommen.

So schickte die Bäckerei Delorme aus Burg zum Beispiel ihren "Butterstollen nach hauseigenem Rezept", den "Butterstollen mit Cranberries" und den "Kandierten Mandelstollen" ins Rennen.

Bäckerei aus Köthen erhält Goldmedaille für Meisterstollen

Neben den Prädikaten wurden auch Goldmedaillen verliehen – insgesamt 19 an der Zahl. Diese Medaillen erhält ein Innungsbäcker für sein Gebäck, wenn dieses dreimal in Folge das Prädikat "Sehr gut" erreicht.

Über die diese Auszeichnung kann sich beispielsweise Bäcker Sascha Schernekau aus Köthen freuen. Bereits dreimal in Folge hat sein Meisterstollen eine Auszeichnung für sehr gute Qualität bekommen.

Und genau diese Qualität ist es, die die Bäckereiprodukte von den industriellen und standardisierten Massenprodukten abhebe. "Sie erfüllen gerade auch mit dem Einsatz hiesiger Rohstoffe das Bedürfnis der Verbraucher nach regional erzeugten, qualitativ hochwertigen und gesunden Lebensmitteln", lobt die Handwerkskammer das Bäckerhandwerk.