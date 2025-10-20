In der westlichen Altmark gibt es allein 1.553 Solaranlagen - kleine, große im Freien oder auf Dächern. Gibt es mitterweile Probleme bei Genehmigungen für die Einspeisung ins Netz?

Übervolle Netze? Kann die Avacon die Energie überhaupt noch aufnehmen?

Ein Solarpark östlich von Berlin. Auch in der Region Gardelegen gibt es mittlerweile 1.553 PV-Anlagen.

Gardelegen. - Riesige Photovoltaik-Freiflächenanlagen und große Windparks – ein aktuell viel diskutiertes Thema angesichts der immer mehr werdenden Anträge von Investoren – auch im Bereich der Einheitsgemeinde Gardelegen. Zumal die Akzeptanz in der Bevölkerung auch ihre Grenzen erreicht. Kann der Netzbetreiber die Energiemengen überhaupt noch aufnehmen, können die Anlagenbetreiber ohne Grenzen ins Netz einspeisen oder nicht? Diese Kernfrage bewegt nun auch die Stadträte, die im Rahmen von Bauleitverfahren die entsprechenden Beschlüsse zu solchen Projekten fassen müssen – zunehmend auch mit Ablehnung.