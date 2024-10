Die Community des Magazins "Falstaff" hatte in den vergangenen Wochen die Möglichkeit, für ihre Lieblingsbäckerei abzustimmen. In Sachsen-Anhalt erhielten Bäcker aus dem Harz, der Börde, dem Landkreis Wittenberg und Halle die meisten Stimmen.

Ilsenburg. - In den vergangenen Wochen suchte das Genuss-Magazin "Falstaff" die besten Bäckereien Deutschlands. Dazu wurden die Nutzer zunächst aufgerufen, ihre Lieblingsbäckereien zu nominieren. Die zehn Meistgenannten pro Bundesland schafften es dann in das finale Voting auf der Website des Magazins, um die besten Bäckereien der jeweiligen Bundesländer zu finden.

Beste Bäckereien: Die Gewinner in Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt setzte sich die Bäckerei Kelber aus Ilsenburg gegen ihre Konkurrenten durch. Unter dem Motto „Bäck in Ilsenburg“ hat Kieran Schneider die Backstube seiner Großeltern dort wieder eröffnet.

Auf Platz zwei landete die Bäckerei Möhring aus Barleben. Bei der Bäckerei handelt es sich um ein waschechtes Traditionsunternehmen, das bereits seit 1843 besteht.

Der dritte Platz ging an die Bäckerei Neubauer in Halle, ebenfalls ein Traditionsbetrieb, der im Jahr 2021 sein 100. Jubiläum feierte.

Die viertbeste Bäckerei des Landes ist laut Falstaff-Community die Bäckerei Doneck in Wörlitz. Im Gegensatz zu ihren Gegnern gibt es diesen Betrieb noch gar nicht so lange, seit 2016, um genau zu sein. Doch auch in dieser kurzen Zeit konnte das Team sich schon einen Namen machen, was nun belohnt wird.

Beste Bäckereien in Sachsen-Anhalt im Überblick: Das sagen die Falstaff-Leser

Auszeichnung des Landesinnungsverbandes

Vor ein paar Monaten zeichnete der Landesinnungsverband des Bäckerhandwerks bereits zum 14. Mal ebenfalls die besten Bäckereien Sachsen-Anhalts aus. Die acht Gewinner erhielten als Auszeichnung das Gütesiegel des Bäckerhandwerks. Der Verband entschied sich für andere Gewinner als die Falstaff-Community.

Diese Bäckereien in Sachsen-Anhalt haben das Gütesiegel des Bäckerhandwerks erhalten:

Das Siegel erhalten Backstuben, die die Kriterien handwerkliche Fertigung, Traditionspflege, regionale Präsenz, Qualität der Erzeugnisse und vorbildliche Umsetzung des Lebensmittelrechts in besonderem Maße erfüllen. Zudem muss sich davor beim Landesinnungsverband beworben werden.