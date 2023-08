Bei Herstellern von Dachziegeln herrscht Krise. Wie viele andere Werke in Deutschland steht auch Nelskamp in Groß Ammensleben still. Die Mehrheit der Mitarbeiter ist in Kurzarbeit.

Groß Ammensleben - Im Dachziegelwerk Nelskamp in Groß Ammensleben in der Börde sind etwa 120 von 200 Mitarbeitern in Kurzarbeit. Wie Geschäftsführer Heinrich Nelskamp auf Volksstimme-Nachfrage mitteilte, werde bereits seit zwei Monaten nicht mehr produziert. „Die Branche steht mehrheitlich still. Es ist eine Katastrophe“, meinte er.

Grund für den Produktionsstopp sei der Auftragsmangel. „Es fehlt der Neubau“, sagte der Geschäftsführer. Besonders im Wohnungsbau sinkt die Nachfrage. Viele andere Dachziegelwerke in Deutschland haben ebenfalls ihre Werke abgeschaltet.

Nelskamp hat seinen Sitz in Schermbeck in Nordrhein-Westfalen und betreibt sechs Werke in Deutschland. Den Standort in Groß Ammensleben hat Nelskamp im Jahr 1995 gegründet. Für die Herstellung der Dachziegel verwendet das Unternehmen Westerwälder Ton. Das Material wird über den Mittellandkanal transportiert.