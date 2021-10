Serumwerk Bernburg bringt mit Stefan Kretzschmar eine Pflegecreme für Körperschmuck auf den Markt

Das Bernburger Serumwerk will die deutsche Tattooszene erobern. Wie dazu der Kontakt zur Handball-Ikone aus Leipzig entstand.

Bernburg/MZ - Seit drei Jahrzehnten garantiert das Serumwerk Bernburg, dass an der Saale hochkarätiger Handball seine Heimat hat.

Nun hat der Sponsor des SV Anhalt mit Stefan Kretzschmar eine Ikone der Sportart als Zugpferd für eine neuentwickelte Pflegecreme eingespannt. Pyolysin Panthenol soll die deutsche Tattooszene erobern.

„Ich bat seine Partnerin um Erlaubnis, ein Selfie mit ihm machen zu dürfen“

Ihren Anfang nahm die Partnerschaft vor zwei Jahren durch eine Zufallsbegegnung auf einem Schiff. Es kreuzte seinerzeit in der Straße von Gibraltar. „Stefan Kretzschmar saß einen Tisch hinter uns. Ich bat seine Partnerin um Erlaubnis, ein Selfie mit ihm machen zu dürfen“, erinnert sich Frank Kilian, Vorstandsvorsitzender des Serumwerks, an den Beginn ihrer Freundschaft. Er war nicht der erste Gast an diesem Abend, der sich ein gemeinsames Foto wünschte. Aber derjenige, der sich dann bis 3 Uhr nachts mit dem Promi unterhielt.

Denn schnell war ein gemeinsames Gesprächsthema gefunden: Handball. „Ich sagte ihm, dass wir einen Handballverein sponsern, er war sofort interessiert“, erzählt Kilian. Erst recht, als „Kretzsche“ erfuhr, dass es sich um den SV Anhalt Bernburg handelt. Schließlich war der 48-Jährige im nahen Magdeburg zum Star gereift, holte mit dem SCM Champions-League-Sieg und Deutschen Meistertitel. Und viele seiner damaligen Teamkollegen ließen ihre Karriere später in Bernburg ausklingen. „In den folgenden 14 Tagen auf der Kreuzfahrt haben wir noch oft abends zusammengesessen“, sagt Frank Kilian. In dieser Zeit entstand die Idee, gemeinsam eine Hautpflegecreme zu entwickeln.

„Für Arzneimittel dürfen Prominente keine Werbung machen“

Gesagt, getan. Zweimal besuchte der Ex-Handball-Profi den Pharmaziebetrieb in Bernburg, den er bis dato nicht kannte. Sehr wohl aber seine Produkte, die Erkältungssalbe Pulmotin und die Heilsalbe Pyolysin. „Ich bin damit aufgewachsen, denn schon meine Mama versorgte damals unsere Wunden damit“, schreibt Stefan Kretzschmar auf seiner Internetseite.

Die Entwicklungsabteilung des Serumwerks machte sich an die Arbeit und brachte Pyolysin Panthenol heraus - ein Produkt, das von Dermatest gleich mit „sehr gut“ bewertet wurde. „Dank der ausgewogenen Rezeptur mit Dexpanthenol erholt sich deine Haut optimal und du hast ein Leben lang Freude an den strahlenden Farben deines Tattoos“, wirbt „Kretzsche“ für die Emulsion. Und darf das auch, weil es ein Kosmetikum ist und nicht wie Pyolysin eine Heilsalbe. „Für Arzneimittel dürfen Prominente keine Werbung machen“, sagt Kilian. „Auf frisch gestochenen Tattoos ist Pyolysin das Beste. Wenn die Wunde geschlossen ist, dann Pyolysin Panthenol“, empfiehlt der Vorstandschef.

Marketingleiterin Kati Schulze zeigt die neue Hautpflegecreme Pyolysin Panthenol, für die Tattoo- und Handballstar Stefan Kretzschmar wirbt. Foto: Torsten Adam

Der 63-Jährige hofft, mit „Kretzsche“ einen Volltreffer in der Tattooszene zu landen. Schließlich ist die Haut des Ex-Handballers mit diesem Körperschmuck übersät, sein Bekanntheitsgrad groß. Auch das Marktpotenzial ist enorm. „Über die Hälfte der Deutschen hat ein Tattoo“, weiß Frank Kilian.

Mit Monatsbeginn ist die Werbekampagne für das bereits in Apotheken und bei Tätowierern in zwei Packungsgrößen erhältliche Produkt gestartet. Das Serumwerk arbeitet dafür mit einer von Stefan Kretzschmar empfohlenen Werbeagentur und Europas größtem Zeitschriftenverlag, der Bauer Media Group, zusammen. Die Verpackung hat mit den Farben Gold und Schwarz eine edle Anmutung. Zu sehen ist darauf „Kretzsches“ tätowierter Oberkörper und der Slogan „An meine Haut dürfen nur Profis ran“. Frank Kilian frohlockt: „Die Emulsion hat das Potenzial, wie Pulmotin und unsere Mundsalbe Paradontal zu einem Renner zu werden.“