Mit Auswirkungen auf den Strompreis Deutschlands größter Batteriespeicher entsteht in Sachsen-Anhalt
Im Salzlandkreis baut das Unternehmen Eco Stor Deutschlands bisher größten Batteriespeicher. Was das für den Strompreis bedeutet - und was die Anwohner in Förderstedt dazu sagen.
Aktualisiert: 04.11.2025, 19:53
Förderstedt - Ende Oktober setzte der bayrische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) den Spatenstich für den größten Batteriespeicher Deutschlands in Gundremmingen, eine Woche später tat es ihm nun Sachsen-Anhalts Energieminister Armin Willingmann (SPD) gleich – allerdings in Förderstedt, einem Ortsteil von Staßfurt im Salzlandkreis. Das Speicher-Rennen ist damit eröffnet.