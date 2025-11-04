weather wolkig
  Mit Auswirkungen auf den Strompreis: Deutschlands größter Batteriespeicher entsteht in Sachsen-Anhalt

Im Salzlandkreis baut das Unternehmen Eco Stor Deutschlands bisher größten Batteriespeicher. Was das für den Strompreis bedeutet - und was die Anwohner in Förderstedt dazu sagen.

Von Robert Gruhne Aktualisiert: 04.11.2025, 19:53
Die Batterien des Speichers in Förderstedt werden in Containern untergebracht.
Die Batterien des Speichers in Förderstedt werden in Containern untergebracht. Foto: Tom Schulze/ECO STOR

Förderstedt - Ende Oktober setzte der bayrische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) den Spatenstich für den größten Batteriespeicher Deutschlands in Gundremmingen, eine Woche später tat es ihm nun Sachsen-Anhalts Energieminister Armin Willingmann (SPD) gleich – allerdings in Förderstedt, einem Ortsteil von Staßfurt im Salzlandkreis. Das Speicher-Rennen ist damit eröffnet.