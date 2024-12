Magdeburg - Die 100 größten Unternehmen in Sachsen-Anhalt haben im Jahr 2023 ein deutliches Minus beim Umsatz eingefahren. Wie eine Erhebung der NordLB zeigt, verringerte sich ihr Gesamtumsatz im Vergleich zum Vorjahr um zwölf Prozent auf 32 Milliarden Euro.

„An der Umsatzentwicklung lässt sich die schwache konjunkturelle Dynamik des vergangenen Jahres deutlich ablesen“, sagt NordLB-Vorstandsmitglied Ingrid Spletter-Weiß. An der Spitze steht weiter die Getec Energie Holding mit einem Umsatz von 3,6 Milliarden Euro, gefolgt von der Dow Gruppe in Schkopau (2,3 Milliarden Euro) und Verbio in Zörbig (1,7 Milliarden Euro).

Das ist die Top-20 der Unternehmen in Sachsen-Anhalt. Grafik: MRM/Kroschel

Neu in der Top 10 sind die Städtischen Werke Magdeburg und K+S in Zielitz. Der Zellstoffhersteller Mercer in Arneburg und SKW Piesteritz haben die Top 10 verlassen. Das Stickstoffwerk hat seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr halbiert. Das verarbeitende Gewerbe und der Dienstleistungssektor sind mit je etwa einem Drittel am stärksten in dem Ranking vertreten.

Zunehmende Regulatorik belastet Unternehmen in Sachsen-Anhalt

Bei der Zahl der Beschäftigten führen wie gehabt Deutsche Bahn (8.093), Deutsche Post DHL (5.100) und Klinikbetreiber Ameos (4.093) das Ranking an. Die 100 Unternehmen repräsentieren 13,3 Prozent aller sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in Sachsen-Anhalt. Im Vergleich zum Vorjahr reduzierte sich ihre Mitarbeiterzahl 2023 um 1,2 Prozent.

Die größte Steigerung bei den Beschäftigten hatte die Ihr Bäcker GmbH aus Bernburg. Das Unternehmen wuchs um 41 Prozent auf fast 500 Mitarbeiter. Einen großen Rückgang verzeichnete der Personaldienstleister Diepa aus Magdeburg. Die Beschäftigtenzahl sank von 1.150 auf 466. Tönnies aus Weißenfels hatte ein Jahr zuvor noch 1.900 Mitarbeiter – und damit 360 Mitarbeiter mehr. Neueinsteiger in den Top 100 sind das Schraubenwerk Zerbst und Laempe Mössner Sinto aus Barleben.

„Die Entwicklung von 2023 kann definitiv nicht an vorangegangene Jahre anschließen“, sagt Spletter-Weiß. Zuvor habe es immer ein Wachstum gegeben. Die NordLB führt den Rückgang auf mehrere Gründe zurück: die hohen Energiekosten, die Inflation, den Fachkräftemangel und den Bürokratieaufwand.

Dass die Regulatorik zunimmt, wird auch daran deutlich, dass sich mehrere Unternehmen nicht mehr an der – freiwilligen – Umfrage beteiligt haben. „Um nicht noch mehr Daten zu produzieren“, gibt Studienautorin Martina Noß die Begründung wider. Ein Umsatzrückgang sei auch nicht unbedingt ein Zeichen für eine schlechte wirtschaftliche Entwicklung. So habe die Getec Energie Holding ihren Gewinn steigern können, während sich die Lage beim Chemiekonzern Dow eingetrübt habe, schildert Noß.

NordLB: Trump-Politik als Bedrohung der deutschen Wirtschaft

„Auch für das laufende Geschäftsjahr sind die Unternehmen insgesamt recht vorsichtig. Erfreulich ist dabei immerhin, dass sie dennoch mit einem leichten Beschäftigungszuwachs rechnen“, meint Spletter-Weiß zu den Aussichten. Im Schnitt gehen die Unternehmen für 2024 von einem Umsatzrückgang um 7,2 Prozent aus.

Die NordLB sieht eine hohe wirtschaftspolitische Unsicherheit in Deutschland, die sich in den letzten Monaten noch einmal verstärkt hat – durch das Regierungs-Aus in Deutschland und Frankreich sowie die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten. Der von ihm angekündigte Protektionismus, etwa durch neue Zölle, könne die deutsche Volkswirtschaft zusätzlich beanspruchen, betont der Chefvolkswirt der Bank, Christian Lips.

„Neue Konjunkturimpulse sind erst nach der Regierungsbildung 2025 zu erwarten“, meint er. Ein Lichtblick für Unternehmen, die investieren möchten, seien die sinkenden Zinsen. Den Investitionsstau zu beheben sei ein zentrales Anliegen für die neue Bundesregierung.