  4. Feuerwehr-Erfindung aus Sachsen-Anhalt gewinnt Kreativpreis Bestform-Award

Drei Sachsen-Anhalter haben ein innovatives Bauteil für Feuerwehr-Fahrzeuge entwickelt. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig. Was das Teil kann und warum es dafür den Bestform-Award gab.

Von Robert Gruhne Aktualisiert: 21.08.2025, 10:41
Martin Bork, Benjamin Olschak und Christoph Weber waren an der Entwicklung beteiligt.
Martin Bork, Benjamin Olschak und Christoph Weber waren an der Entwicklung beteiligt. Foto: Robert Gruhne

Aschersleben - Ihre Erfindung sei „nichts Neues“, betont Benjamin Olschak immer wieder. „Das gab es schon zu DDR-Zeiten“, sagt der 37-Jährige aus Drohndorf, einem Stadtteil von Aschersleben (Salzlandkreis). Aber das Bauteil, das er sich mit zwei Mitstreitern ausgedacht hat, ist trotzdem eine echte Innovation – und jetzt sogar preisgekrönt.