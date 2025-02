Handwerk Geschäftsführer aus Burg: „Unternehmen wird die Luft genommen“

Bei vielen Unternehmern in Sachsen-Anhalt ist der Frust groß. Sie klagen über Kosten, Bürokratie und fehlende Nachfolger. Gerade jetzt, wo Tausende Chefs einer ganzen Generation in Rente gehen wollen, steckt das Unternehmertum in einer Krise.