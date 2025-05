Start der Badesaison in Sachsen-Anhalt: So steht es um die Wasserqualität

Magdeburg/Halle (Saale). - In nahezu allen Badegewässern in Sachsen-Anhalt kann bedenkenlos geschwommen und geplanscht werden. 61 der 69 ausgewiesenen Badegewässer im Land wurde eine ausgezeichnete Gewässerqualität bescheinigt, wie das Gesundheitsministerium in Magdeburg vor dem offiziellen Start der Badesaison am Donnerstag mitteilte.

Damit erhielten nach regelmäßiger Auswertung von Wasserproben fast 90 Prozent der zum Baden geeigneten Seen zwischen Arendsee und Zeitz die Höchstnote, wie es hieß. Die Badesaison endet in der Regel am 15. September.

Zum Thema: Welche Freibäder in Sachsen-Anhalt bereits geöffnet haben und wo Preise erhöht werden

Folgende Badegewässer in Sachsen-Anhalt wurden überprüft:

Altmarkkreis Salzwedel

Arendsee

Waldbad Zichtau

Landkreis Anhalt-Bitterfeld

Seebad Edderitz

Strandbad Sandersdorf

Große Goitzsche

Landkreis Börde

Lesen Sie auch: Das sind die schönsten Camping-Plätze in Sachsen-Anhalt für Familien

Burgenlandkreis

Strandbad Kretzschau

Mondsee

Stadt Dessau-Roßlau

Naturbad Mosigkau

Strandbad Adria

Waldbad Dessau

Kiesgrube Sollnitz

Stadt Halle (Saale)

Lesen Sie auch: Ist Angeln das richtige Hobby für Kinder? Was es dabei zu beachten gilt

Landkreis Harz

Halberstädter See

Bergsee Güntersberge

Birnbaumteich Neudorf/Harz

Bremer Dammteich Gernrode

Osterteich Gernrode

Waldseebad Hasselfelde

Naturbad Elbingerode

Ditfurter See

Landkreis Jerichower Land

Landeshauptstadt Magdeburg

Barleber See I

Neustädter See

Lesen Sie auch: Bade-Geheimtipps in Sachsen-Anhalt: Hier kann man fast ungestört schwimmen

Landkreis Mansfeld-Südharz

Kiesgrube Roßla

Kunstteich Wettelrode

Stausee Kelbra

Neptunbad Helbra

Süßer See Campingplatz Seeburg

Süßer See Schiff Seeburg

Süßer See Aseleben

Landkreis Saalekreis

Salzlandkreis

Landkreis Stendal

Kamern See Badestelle Kamern

Kamern See Badestelle Schönfeld

Kolk Bismark

Waldbad-Campingplatz-Wischer

Flussbad Biese

Badesee Klietz

Landkreis Wittenberg

Bergwitzsee

Badesee Dixförda

Großer Lausiger Teich

Möhlauer See

Königsee Rotta

Strandbad Reinsdorf

Badeteich Touristenzentrum Prettin

Riß Klöden

Flämingbad Coswig (Anhalt)

Olympiasee Zieko

Lesen Sie auch: Wo die Kugel Eis in Sachsen-Anhalt am günstigsten ist

61 Badegewässer in Sachsen-Anhalt sind "ausgezeichnet"

Im vergangenen Jahr waren 61 von 68 Badegewässer als „ausgezeichnet“ eingestuft worden. Laut Ministerium kann der im Jahr 2024 noch mit „mangelhaft“ bewertete Badesee Klietz im Landkreis Stendal nun bedenkenlos genutzt werden.

Auch interessant: Ab Mitte Mai geht’s los: Hier öffnen die Freibäder im Kreis Wittenberg

Hier wurde demnach mit Gegenmaßnahmen wie der Beräumung der Gräben und der geplanten Renaturierung des Schilfgürtels einem dauerhaften Badeverbot erfolgreich entgegengewirkt.

Ministerium kontrolliert Wasserqualität

Zudem starte das Familien- und Naturbad Pappelgrund in Teutschenthal (Saalekreis) mit neuem Betreiber in die diesjährige Badesaison, nachdem es wegen fehlender Bewirtschaftung schließen musste.

In die Bewertung der Badegewässer flossen den Angaben zufolge die Wasserqualität und verschiedene Verschmutzungsquellen mit ein. Vor Ort wurden etwa die Sichttiefe kontrolliert oder grobe Verunreinigungen in den Blick genommen.