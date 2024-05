In der Innenstadt von Halle nutzen Pop-up-Stores leerstehende Läden, um ein vielfältiges Einkaufserlebnis zu bieten. Diese kurzlebigen Geschäfte helfen, die Stadt belebt zu halten und bieten lokalen Händlern eine Plattform. Welche Motivation die Händler antreibt und welche Ziele sie noch verfolgen.

Innovative Geschäftsmodelle: Helfen Pop-up-Stores gegen den Leerstand in Halle?

Der Pop-up-Store in Halle ist bis zum 11. Mai geöffnet - und es gibt keine Garantie, dass er noch einmal in die Innenstadt von Halle kommt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale). - Wer dieses Geschäft in der Großen Ulrichstraße in Halle betritt, sieht rechts verschiedene Pflanzen und Blumentöpfe. Schweift der Blick in die andere Richtung, erblicken Interessierte Liköre und Kleidung. Wie passt das zusammen? Das ist womöglich ein ungewöhnliches Sortiment für die meisten Läden, aber nicht für diesen.