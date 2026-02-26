Kleid, Blumen, Location, Show Hochzeit in Sachsen-Anhalt: Mit diesen Kosten müssen Paare rechnen
Geheiratet wird immer: In Sachsen-Anhalt lebt eine ganze Branche von Hochzeiten. Eine Braut berichtet von ihrem „Hochzeitsrausch“ - und mit welchen Herausforderungen sie zu kämpfen hatte.
Magdeburg - Der 26.2.2026 – das Datum schreit förmlich nach einem „Ja, ich will“. Diesen Hochzeitstag kann man(n) – okay Klischee, auch Frau – nicht so leicht vergessen, sollten die aktuell wild fliegenden Schmetterlinge im Bauch doch irgendwann flügellahm geworden und der Alltag in das Eheleben eingezogen sein.