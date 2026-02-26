Geheiratet wird immer: In Sachsen-Anhalt lebt eine ganze Branche von Hochzeiten. Eine Braut berichtet von ihrem „Hochzeitsrausch“ - und mit welchen Herausforderungen sie zu kämpfen hatte.

Hochzeit in Sachsen-Anhalt: Mit diesen Kosten müssen Paare rechnen

Franziska Czech (r.) hat nach langer Odyssee ihr Traumkleid für die Hochzeit bei Sissi-Brautmoden in Magdeburg gefunden. Chefin Simone Stutzki-Weber (l.) half bei der Auswahl.

Magdeburg - Der 26.2.2026 – das Datum schreit förmlich nach einem „Ja, ich will“. Diesen Hochzeitstag kann man(n) – okay Klischee, auch Frau – nicht so leicht vergessen, sollten die aktuell wild fliegenden Schmetterlinge im Bauch doch irgendwann flügellahm geworden und der Alltag in das Eheleben eingezogen sein.