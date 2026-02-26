weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sachsen-Anhalt
    3. >
  3. Regionale Wirtschaft
    4. >

  4. Kleid, Blumen, Location, Show: Hochzeit in Sachsen-Anhalt: Mit diesen Kosten müssen Paare rechnen

Kleid, Blumen, Location, Show Hochzeit in Sachsen-Anhalt: Mit diesen Kosten müssen Paare rechnen

Geheiratet wird immer: In Sachsen-Anhalt lebt eine ganze Branche von Hochzeiten. Eine Braut berichtet von ihrem „Hochzeitsrausch“ - und mit welchen Herausforderungen sie zu kämpfen hatte.

Von Janette Beck Aktualisiert: 26.02.2026, 14:28
Franziska Czech (r.) hat nach langer Odyssee ihr Traumkleid für die Hochzeit bei Sissi-Brautmoden in Magdeburg gefunden. Chefin Simone Stutzki-Weber (l.) half bei der Auswahl.
Franziska Czech (r.) hat nach langer Odyssee ihr Traumkleid für die Hochzeit bei Sissi-Brautmoden in Magdeburg gefunden. Chefin Simone Stutzki-Weber (l.) half bei der Auswahl. Foto: Uli Lücke

Magdeburg - Der 26.2.2026 – das Datum schreit förmlich nach einem „Ja, ich will“. Diesen Hochzeitstag kann man(n) – okay Klischee, auch Frau – nicht so leicht vergessen, sollten die aktuell wild fliegenden Schmetterlinge im Bauch doch irgendwann flügellahm geworden und der Alltag in das Eheleben eingezogen sein.