weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sachsen-Anhalt
    3. >
  3. Regionale Wirtschaft
    4. >

  4. Demografischer Wandel: IG Metall: Nur eins hilft gegen „Arbeitsmarkt-Blackout“ in Sachsen-Anhalt

Demografischer Wandel IG Metall: Nur eins hilft gegen „Arbeitsmarkt-Blackout“ in Sachsen-Anhalt

Die IG Metall sieht die alternde Bevölkerung als Bedrohung für viele Wirtschaftszweige in Sachsen-Anhalt. Dagegen gibt es laut der Gewerkschaft aber eine zentrale Maßnahme.

Von Robert Gruhne 17.09.2025, 17:40
Der demografische Wandel wird laut IG Metall zum Risiko für ganze Landstriche in Sachsen-Anhalt.
Der demografische Wandel wird laut IG Metall zum Risiko für ganze Landstriche in Sachsen-Anhalt. Foto: imago images/Shotshop

Magdeburg - Angesichts der schrumpfenden Bevölkerung warnt die Gewerkschaft IG Metall vor einem „Arbeitsmarkt-Blackout“ in Sachsen-Anhalt. Durch den demografischen Wandel drohe in vielen Branchen wie dem Bau, der Industrie und der Pflege ein „personeller Aderlass“, der zum Risiko für ganze Landstriche werde, meint IG-Metall-Bezirksleiter Thorsten Gröger.