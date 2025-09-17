Die IG Metall sieht die alternde Bevölkerung als Bedrohung für viele Wirtschaftszweige in Sachsen-Anhalt. Dagegen gibt es laut der Gewerkschaft aber eine zentrale Maßnahme.

Der demografische Wandel wird laut IG Metall zum Risiko für ganze Landstriche in Sachsen-Anhalt.

Magdeburg - Angesichts der schrumpfenden Bevölkerung warnt die Gewerkschaft IG Metall vor einem „Arbeitsmarkt-Blackout“ in Sachsen-Anhalt. Durch den demografischen Wandel drohe in vielen Branchen wie dem Bau, der Industrie und der Pflege ein „personeller Aderlass“, der zum Risiko für ganze Landstriche werde, meint IG-Metall-Bezirksleiter Thorsten Gröger.