Demografischer Wandel IG Metall: Nur eins hilft gegen „Arbeitsmarkt-Blackout“ in Sachsen-Anhalt
Die IG Metall sieht die alternde Bevölkerung als Bedrohung für viele Wirtschaftszweige in Sachsen-Anhalt. Dagegen gibt es laut der Gewerkschaft aber eine zentrale Maßnahme.
17.09.2025, 17:40
Magdeburg - Angesichts der schrumpfenden Bevölkerung warnt die Gewerkschaft IG Metall vor einem „Arbeitsmarkt-Blackout“ in Sachsen-Anhalt. Durch den demografischen Wandel drohe in vielen Branchen wie dem Bau, der Industrie und der Pflege ein „personeller Aderlass“, der zum Risiko für ganze Landstriche werde, meint IG-Metall-Bezirksleiter Thorsten Gröger.