Wir wirkt sich die Generalsanierung vieler Bahnstrecken aus? Stark betroffen sind Stendal, Magdeburg und Salzwedel.

Auch die ICE-Strecke über Stendal wird 2026 und 2027 voll gesperrt.

Von Jens Schmidt - Der von der Deutschen Bahn vorgelegte Plan zur Generalsanierung des Streckennetzes hat erhebliche Auswirkungen auch auf Sachsen-Anhalt. Auf Bahnfahrer kommen in den nächsten Jahren massive Einschränkungen zu. Die Volksstimme sprach dazu mit der Nahverkehrsgesellschaft Sachsen-Anhalt (Nasa). Eine Übersicht.