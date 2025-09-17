weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Generalsanierung Deutsche Bahn: Ab nächstem Jahr: Riesige Umwege für Bahnpendler in Sachsen-Anhalt

Wir wirkt sich die Generalsanierung vieler Bahnstrecken aus? Stark betroffen sind Stendal, Magdeburg und Salzwedel.

17.09.2025, 18:00
Auch die ICE-Strecke über Stendal wird 2026 und 2027 voll gesperrt.
Von Jens Schmidt - Der von der Deutschen Bahn vorgelegte Plan zur Generalsanierung des Streckennetzes hat erhebliche Auswirkungen auch auf Sachsen-Anhalt. Auf Bahnfahrer kommen in den nächsten Jahren massive Einschränkungen zu. Die Volksstimme sprach dazu mit der Nahverkehrsgesellschaft Sachsen-Anhalt (Nasa). Eine Übersicht.