Generalsanierung Deutsche Bahn Ab nächstem Jahr: Riesige Umwege für Bahnpendler in Sachsen-Anhalt
Wir wirkt sich die Generalsanierung vieler Bahnstrecken aus? Stark betroffen sind Stendal, Magdeburg und Salzwedel.
Von Jens Schmidt - Der von der Deutschen Bahn vorgelegte Plan zur Generalsanierung des Streckennetzes hat erhebliche Auswirkungen auch auf Sachsen-Anhalt. Auf Bahnfahrer kommen in den nächsten Jahren massive Einschränkungen zu. Die Volksstimme sprach dazu mit der Nahverkehrsgesellschaft Sachsen-Anhalt (Nasa). Eine Übersicht.