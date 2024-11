Amazon, Temu und Co. machen dem Einzelhandel seit Jahren das Leben schwer. Deswegen werden Kleinstädte wie Burg und Haldensleben im Kampf gegen den Leerstand in ihren Innenstädten kreativ.

In diesem eigentlich leerstehenden Ladenlokal in Haldensleben wurde zu den Stadtliteraturtagen im September eine Pop-Up-Galerie samt musikalischer Begleitung von Martin Müller aufgebaut.

Burg/Haldensleben/Magdeburg - Viele Schaufenster in der Burger Innenstadt sind leergeräumt, verstaubt und mit „Zu vermieten“-Aufklebern bestückt. Einige sind seit Jahren verwaist, nachdem die darin befindlichen Kleidungsgeschäfte, Gastronomiebetriebe oder Elektronikläden schließen mussten. Jede vierte Ladenfläche steht in der Kreisstadt im Jerichower Land leer. Deswegen müssen jetzt kreative Maßnahmen her, um dagegen anzugehen.