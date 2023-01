Während viele überregionale Handelsketten in den vergangenen Monaten ihre Geschäfte im Bundesland geschlossen haben, geben alteingesessene Häuser nicht so schnell auf. Ohne Veränderungen können aber auch sie nicht überleben.

Innenstädte: Wie sich drei Traditionshäuser in Sachsen-Anhalt in der Krise neu erfinden

Konrad Behrends aus Osterburg hat ein Café in Stendal eröffnet, um die Familientradition fortzuführen. In seiner Heimatstadt existiert die Konditorei Behrends seit dem Jahre 1856. Zumindest für die nächsten Jahrezehnte scheint der Fortbestand des Familienbetriebs gesichert.

Stendal/Seehausen - Am Ende war es eine Frage der wirtschaftlichen Notwendigkeit. Auf lange Sicht, da ist sich Konrad Behrends (34) sicher, hätte der Stammsitz in Osterburg nicht mehr genug abgeworfen, um die 1856 gegründete Familien-Konditorei zu erhalten. Deshalb war für ihn und seine Schwester Johanna (37) klar: „Wir müssen in eine größere Stadt in der Umgebung.“