Heuschrecken oder Käferlarven kommen auch in manchen Restaurants in Sachsen-Anhalt auf den Teller – wie hier im Magdeburger Espitas.

Frau Hadjiali, wird sich die Menschheit in Zukunft von Insekten ernähren?

Ich glaube schon, weil wir durch das Wachstum der Bevölkerung langsam zu einem Mangel an Rohstoffen kommen. Insekten können helfen. In anderen Ländern wie Asien, Südamerika oder Afrika sind sie schon immer Teil der Ernährung gewesen. Bis ins 19. Jahrhundert wurden sie auch in Europa gegessen.

Viele Menschen haben Vorbehalte – Ekel oder Angst davor, dass ihnen etwas untergemischt wird.

Ich glaube, langsam wird die Gesellschaft offener. Vor 20 Jahren wollte sich auch niemand vegan oder vegetarisch ernähren. Lebensmittel aus Insekten sind wertvolle Nahrungsmittel und als solche immer erkennbar. Zurzeit ist die Herstellung von Insektenprodukten aufwendig, weil wir noch in der Entwicklungsphase der Herstellung sind. Daher wird es auf gar keinen Fall jemandem ungefragt untergemischt.

Welche Regeln gelten für Insekten in Lebensmitteln?

Sie müssen gekennzeichnet sein wie andere Zutaten. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit muss entsprechend der Novel-Food-Verordnung einzelne Tierarten mit Herstellungsverfahren und Anwendungsziel freigeben.

Dr. Sara Hadjiali ist Chemikerin und arbeitet in Magdeburg bei PPM, dem Verein Pilot Pflanzenöltechnologie. Foto: Pro M

Wo sehen Sie Chancen?

Insekten sind gute Proteinquellen. Sie enthalten wichtige Mineralien und Vitamine. Wenn wir uns von der Massentierhaltung, von Kühen, Schafen, Hühnern, verabschieden wollen, brauchen wir neben pflanzlichen weitere Proteinquellen. Der Ressourcenverbrauch bei der Insektenzucht ist deutlich geringer als zum Beispiel bei Rindern und Schweinen. Eine große Anwendung wird für Futtermittel erwartet.

Sind Insekten gesund?

Sie sind genauso gesund wie andere Tiere, die wir nutzen. Man muss auf den Körper achten. Menschen können auch gegen Insekten allergisch sein.

Welche offenen Fragen gibt es noch?

Ethisch ist noch einiges offen, etwa zur Haltung. Aber ich sehe bei allen Beteiligten, dass wir die Fehler, die wir bei anderen Tieren gemacht haben, bei Insekten nicht wiederholen. Wir wollen es dieses Mal besser machen. Insekten verhalten sich auch anders als andere Tiere und sie haben ein anderes Nervensystem. Wie sie fühlen, wie sie wahrnehmen – daran müssen wir noch forschen. Deshalb sind auch viele Tiermediziner bei Insecta dabei.

Wie ist es gelungen, so eine internationale Konferenz in Magdeburg zu etablieren?

PPM hat ein internationales und interdisziplinäres Team und forscht selbst im Bereich Insekten. Wir haben gezielt nach Themen und Teilnehmern weltweit gesucht, und dafür auch Künstliche Intelligenz eingesetzt. Ein Vorteil ist, dass wir in unserem Team verschiedene Sprachen sprechen und Anfragen in vielen Sprachen verschicken können. So haben wir Magdeburg in diesem Bereich bekannt gemacht. Insecta ist heute die weltweit renommierteste Veranstaltung zu dem Thema.

Insecta wird von vielen Firmen gesponsert. Wie sehr sind die Inhalte von deren Interessen geprägt?

Es sind Firmen der Lebensmittelbranche, die sich bereits mit Insekten beschäftigen und selbst in Forschung und Entwicklung investieren. Hier in Deutschland ist alles gesetzlich geregelt. Kein Unternehmen wird investieren, wenn kein Interesse der Gesellschaft, keine Nachfrage, vorhanden ist.

Welche Chancen bieten Insekten für Sachsen-Anhalt als Wirtschaftsstandort?

Wir haben den fruchtbaren Boden der Börde. Aber die Bedingungen ändern sich. Mitte September bei 30 Grad dazusitzen, zeigt die Notwendigkeit. Wir brauchen neue Lebensmittel und Insekten werden eine wichtige Rolle spielen. Es gibt viele Investoren für Insekten, nicht nur als Lebensmittel, auch für die chemische Industrie, Kosmetik und Medizin. Wir bei PPM haben die Infrastruktur, um daran zu forschen. Unsere Innovationen sollen Firmen aus der Region stärken.