Autozulieferer im Harz Insolvenz von Bohai Trimet: Noch ein „veritabler Interessent“ für Werk in Harzgerode übrig
Beim Verkauf des Werks von Bohai Trimet mit rund 600 Mitarbeitern ist noch ein Interessent im Rennen. Der Insolvenzverwalter erläutert, wie es nun weiter geht und wie lange der Betrieb im Harz noch gesichert ist.
09.12.2025, 17:16
Harzgerode - Für das Werk von Bohai Trimet in Harzgerode hat sich ein „veritabler Interessent“ gefunden, teilt Insolvenzverwalter Olaf Spiekermann mit. Auch für den weiteren Betrieb des Standorts mit rund 600 Mitarbeitern in den nächsten Monaten gibt es Neuigkeiten.