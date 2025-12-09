Autozulieferer im Harz Insolvenz von Bohai Trimet: Noch ein „veritabler Interessent“ für Werk in Harzgerode übrig

Beim Verkauf des Werks von Bohai Trimet mit rund 600 Mitarbeitern ist noch ein Interessent im Rennen. Der Insolvenzverwalter erläutert, wie es nun weiter geht und wie lange der Betrieb im Harz noch gesichert ist.