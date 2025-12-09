weather spruehregen
Beim Verkauf des Werks von Bohai Trimet mit rund 600 Mitarbeitern ist noch ein Interessent im Rennen. Der Insolvenzverwalter erläutert, wie es nun weiter geht und wie lange der Betrieb im Harz noch gesichert ist.

Von Robert Gruhne 09.12.2025, 17:16
Bohai Trimet ist einer der größten Arbeitgeber im Harz.
Bohai Trimet ist einer der größten Arbeitgeber im Harz.

Harzgerode - Für das Werk von Bohai Trimet in Harzgerode hat sich ein „veritabler Interessent“ gefunden, teilt Insolvenzverwalter Olaf Spiekermann mit. Auch für den weiteren Betrieb des Standorts mit rund 600 Mitarbeitern in den nächsten Monaten gibt es Neuigkeiten.