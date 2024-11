Geplante Großansiedlung Hoffnungsschimmer: Intel gibt Magdeburg (noch) nicht auf

Der Bau der Intel-Chipfabrik in Magdeburg ist vorerst gestoppt. Und mit Donald Trump als neuem US-Präsidenten glauben viele, dass sich daran auch nichts mehr ändert. Offiziell aber hält Intel am Bau der Halbleiterfabriken in Magdeburg fest.