Magdeburg, Deutschland
  4. Intel-Aus in Magdeburg: Sachsen-Anhalt kämpft um Rückkauf des Geländes

Nach Aus von Chipfabrik in Magdeburg „Ich will kein Intel 2.0“ - Finanzminister von Sachsen-Anhalt gibt Update zum Standort

Nach dem Intel-Aus in Magdeburg gehen die Verhandlungen über das Grundstück an der A14 in die heiße Phase. Sachsen-Anhalt will das Gelände kaufen. Doch einer spielt noch nicht mit.

Von Jens Schmidt Aktualisiert: 28.02.2026, 15:14
Was passiert mit dem Intel-Gelände asn der A14 in Magdeburg? Finanzminister Richter gibt ein Update zum geplanten Kauf durch das Land Sachsen-Anhalt. Noch gibt es große Hürden. 
Was passiert mit dem Intel-Gelände asn der A14 in Magdeburg? Finanzminister Richter gibt ein Update zum geplanten Kauf durch das Land Sachsen-Anhalt. Noch gibt es große Hürden.  Foto: Eroll Popova

Magdeburg. - Nach der Absage durch den US-Halbleiterhersteller Intel versucht Sachsen-Anhalt, das 400 Hektar große Gelände vom Konzern zurückzukaufen. Sachsen-Anhalts Finanz- und Wirtschaftsminister Michael Richter (CDU) sagte am Freitag, wie es weitergeht.