  4. Gastronomie-Krise: Sterben der Gasthöfe in Sachsen-Anhalt: Letzte Runde auf dem Dorf (Kommentar)

Jede zehnte Gemeinde in Sachsen-Anhalt hat keine gastronomischen Betriebe mehr. Die Entwicklung ist kaum aufzuhalten. Doch nicht für alle Gaststätten muss Schluss sein.

Von Robert Gruhne 28.02.2026, 05:10
Robert Gruhne ist Reporter bei der Volksstimme.
Robert Gruhne ist Reporter bei der Volksstimme. Foto: David Behrendt

Magdeburg - Jeder Gasthof, der zumacht, reißt ein Loch ins Dorf. Für das Miteinander ist das fatal. Aufhalten lässt sich diese Entwicklung in Sachsen-Anhalt aber kaum. Zu viele Probleme kommen in der Gastronomie im ländlichen Raum zusammen.