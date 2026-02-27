In Hamburg hat das Bundesamt für Seeschifffahrt einer Frau gekündigt, die sich weigerte zu gendern. Ein Gericht kassierte die Entscheidung. Das Urteil wirft Fragen auch für Sachsen-Anhalt auf.

Wie müssen sich Mitarbeiter von Landesbehörden in offiziellen Dokumenten an ihre Adressaten richten? Mit oder ohne Gendersprache?

Magdeburg - Dürfen sich Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung weigern zu gendern? In Hamburg hat ein Streit darüber jetzt bis zur Kündigung durch den Arbeitgeber und eine anschließende Klage der betroffenen Mitarbeiterin geführt. Die beim Bundesamt für Seeschifffahrt beschäftigte Frau hatte sich geweigert, eine Strahlenschutzanweisung zu gendern. Daraufhin wurde sie zunächst abgemahnt und verlor schließlich ihren Job.