Hellofresh startet Produktion: Das hat das Unternehmen in Barleben vor

Der neue Standort von Hellofresh liegt im Gewerbegebiet in Barleben an der A2.

Barleben - Frisch ist es in der kargen Produktionshalle von Hellofresh in Barleben. Bei drei Grad Celsius packen die Mitarbeiter in dicken Jacken und Handschuhen Lebensmittel in Tüten. Bisher ist es noch recht leer in der Halle. Aber in der Börde sollen bald bis zu 2000 Menschen für Hellofresh arbeiten.