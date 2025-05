Halberstadt - Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) hat Automobilzulieferer aus dem Land zu einem Gipfel eingeladen. Das kündigte der Politiker bei der Landtagssitzung in Magdeburg an. Das Treffen mit Unternehmen, Verbänden und Gewerkschaften findet am 22. Mai in Halberstadt statt.

Die Wirtschaftslage beschrieb Schulze in einer Regierungserklärung als „herausfordernd“. Die Bruttowertschöpfung im Verarbeitenden Gewerbe und der Industrie sei um 3,6 Prozent zurückgegangen, unter anderem durch hohe Energiepreise. Die Landesregierung plane deshalb zusätzlich zu Maßnahmen auf Bundesebene auch eigene Programme auf Landesebene, um betroffene Branchen zu unterstützen.

Mehrere Automobilzulieferer aus Sachsen-Anhalt insolvent

Auf dem deshalb anberaumten Gipfel in Halberstadt sollen gemeinsam Lösungen entwickelt werden. Einen ähnlichen Gipfel hat es Ende 2024 mit Vertretern der Chemieindustrie aus Sachsen-Anhalt gegeben.

Automobilzulieferer im Land stehen wirtschaftlich stark unter Druck. Zuletzt rutschte Bohai Trimet mit 580 Mitarbeitern am Standort Harzgerode in die Insolvenz. Auch Boryszew aus Gardelegen (380 Mitarbeiter) und die Schlote-Gruppe mit Werken in Wernigerode und Harzgerode (insgesamt 280 Mitarbeiter) sind insolvent.