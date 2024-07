Prokurist Ralf Luther steht in einer Produktionshalle der Stahlbau Magdeburg – im Hintergrund ein Brückenteil.

An der Spitze des Allgemeinen Arbeitgeberverbands der Wirtschaft für Sachsen-Anhalt steht wieder Ralf Luther, Prokurist von Stahlbau Magdeburg. Das Unternehmen stellt unter anderem Stahlkonstruktionen für Brücken her. Im Interview mit Volksstimme-Reporter Robert Gruhne spricht Luther darüber, worunter die Wirtschaft im Land leidet und was dagegen helfen könnte.