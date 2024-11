Magdeburg - Für etwa 10.000 Beschäftigte in Sachsen-Anhalts Metall- und Elektroindustrie gibt es mehr Geld: Der Verband der Metall- und Elektroindustrie und die IG Metall übernehmen den Pilotabschluss aus Hamburg.

Als „hoch, aber gerade noch vertretbar“ bezeichnet der Verhandlungsführer der Arbeitgeber, Frank Aschenbach, das Ergebnis. Thorsten Gröger von der IG Metall spricht von einem „stabilen Paket in schweren Zeiten“. Die Ergebnisse:

So bewerten Arbeitgeber und Gewerkschaft die Tarifeinigung

Der Abschluss fällt in eine wirtschaftlich angespannte Zeit. Es gebe Unternehmen, die noch stabil seien, aber alle seien mit herausfordernden Rahmenbedingungen konfrontiert, sagt Arbeitgeber-Vertreter Aschenbach. „Aktuell ist auch keine Besserung in Sicht“, meint er zu den Aussichten.

„Die Spannbreite bei den Unternehmen, wem es gut und wem es schlecht geht, ist groß“, sagt Gewerkschafter Gröger. Gleichzeitig sei der Fachkräftemangel eines der größten Hemmnisse für die wirtschaftliche Entwicklung. In diesem Spannungsfeld sei die Einigung ein „guter Kompromiss“. Der IG-Metall-Bezirksleiter sieht vor allem die überproportionale Anhebung der Ausbildungsvergütung als Erfolg: „Das ist eine Ansage für die Attraktivität der Branche.“

Unternehmer Aschenbach bewertet vor allem die lange Laufzeit bis Oktober 2026 als Erfolg: „Das gibt den Unternehmen Planungssicherheit.“ Zudem können Unternehmen in wirtschaftlichen Schwierigkeiten auch in den nächsten zwei Jahren eine „automatische Differenzierung“ in Anspruch nehmen. Laut Gröger von der IG Metall können die Betriebe so das Transformationsgeld – eine jährliche Sonderzahlung von 18,4 Prozent eines Monatsentgelts – aussetzen. Das Instrument dürfen Betriebe mit einer Nettoumsatzrendite unter 2,3 Prozent nutzen.

Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie im ganzen Land

Die IG Metall forderte anfangs sieben Prozent mehr Geld bei zwölf Monaten Laufzeit. Die Arbeitgeber hatten ursprünglich 3,6 Prozent mehr über eine Laufzeit von 27 Monaten angeboten. Deutschlandweit beteiligten sich laut IG Metall etwa 630.000 Beschäftigte an Warnstreiks.

Auch in Sachsen-Anhalt gab es Anfang November Aktionen bei vielen Unternehmen, unter anderem bei Thyssenkrupp Presta in Schönebeck, KSM Castings in Wernigerode und Jungheinrich in Landsberg.

Weitere Unternehmen, deren Beschäftigte von dem Tarifvertrag profitieren, sind Thyssenkrupp Dynamic Components in Ilsenburg, Novelis in Nachterstedt, FAM in Magdeburg und KSB in Halle. Laut Verband der Metall- und Elektroindustrie arbeiten in Sachsen-Anhalt insgesamt 52.000 Menschen in der Branche, davon etwa 10.000 tarifgebunden.