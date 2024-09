Während die Stahlsparte von Thyssenkrupp kriselt, laufen die Geschäfte der Konzerntochter Dynamic Components in Ilsenburg gut. Das Verbrenner-Aus ab 2035 sieht man bei dem Zulieferer kritisch – aber es bietet auch ungeahnte Möglichkeiten.

So rüstet sich Thyssenkrupp Dynamic Components aus Ilsenburg für das Verbrenner-Aus

Thyssenkrupp Dynamic Components produziert in Ilsenburg unter anderem Zylinderkopfhaubenmodule für Verbrennungsmotoren.

Ilsenburg - Proteste von Stahlarbeitern, Rücktritte in der Vorstandsetage und Ermahnungen vom Bundeswirtschaftsminister: Hinter der Stahlsparte von Thyssenkrupp liegen Chaostage – und bisher ist noch kein Ende in Sicht. Aber nicht alle der mehr als 300 Unternehmen des Industriekonzerns arbeiten so geräuschvoll.