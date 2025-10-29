Der Tourismus in Sachsen-Anhalt tritt auf der Stelle: Die Gäste kommen seltener und kürzer. Woran das liegt und wie Tourismusminister Sven Schulze der Branche helfen will.

Minister über Sachsen-Anhalt: „Nicht das Land für zwei Wochen Sommerurlaub“

Das Baumwipfel-Resort „Lug ins Land“ in Ilsenburg wurde mit dem Tourismuspreis des Landes ausgezeichnet.

Magdeburg - Stagnation im Tourismus in Sachsen-Anhalt: Bis August reisten 0,1 Prozent weniger Gäste als in der gleichen Zeit im Vorjahr ins Land. Die Zahl der Übernachtungen sank sogar um zwei Prozent. Die Touristen blieben im Schnitt 2,4 Tage. Im Vorjahr waren es noch 2,5 Tage.