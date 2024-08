Das kanadische Unternehmen Li-Cycle hat bei Magdeburg eine der größten Recycling-Fabriken für Batterien eröffnet. Sachsen-Anhalt könnte in dem Bereich künftig eine wichtige Rolle spielen.

Osterweddingen - Das Gastgeschenk des Ministerpräsidenten wandere gleich morgen in den Schredder, sagte Udo Schleif, Manager bei Li-Cycle, zur feierlichen Eröffnung des neuen Standorts in Osterweddingen. Mit der Aussage sorgte er aber nicht für Bestürzung, sondern Heiterkeit. Denn so hatte es Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) sich auch gedacht.