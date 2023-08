FAM ist eines der größten Industrieunternehmen Magdeburgs. In den letzten Jahren entwickelte sich die Traditionsfirma zum Sorgenkind. Jetzt gibt es eine neue Entwicklung - endlich.

In der brasilianischen Stadt Vitória baut FAM große Förderanlagen zum Transport von Materialien.

Magdeburg - Magdeburg – Das Traditionsunternehmen FAM aus Magdeburg geriet im letzten Jahr in die Schlagzeilen: Beantragung einer Insolvenz, Verkauf, Entlassungen. Nun gibt es wieder Neuigkeiten aus der Firmenzentrale in Sudenburg.

In Südamerika, Indien und Kanada hat der Magdeburger Maschinenbauer neue Aufträge bekommen. Zum Beispiel in der brasilianischen Stadt Vitória, wo es einen der größten Exporthäfen der Welt gibt. Im Rahmen eines Projektes zur Aufbereitung von Eisenerz liefert FAM große Bandanlagen für den gesamten Transport der Materialien. Die Anlagen werden gerade in Betrieb genommen. Ein wichtiger Auftrag für FAM.

Auch in Indien und in Kanada konnte FAM in diesem Jahr Erfolge verbuchen: Der Bau von Rollgurtförderern für Eisenerz und zwei Lagerplatzgeräte für die Düngemittelindustrie zeigen, dass sich FAM im Weltmarkt immer besser positionieren kann.

Erfolgreich in Betrieb genommen wurde in Nordamerika inzwischen auch eine sogenannte Brechstation, bei der Material zerkleinert wird. Hier konnte sich FAM sogar mit einem neuen technischen Konzept durchsetzen. Die neuen Aufträge sind das Ergebnis eines neuen globalen Netzwerk-Konzepts, das Geschäftsführer Torsten Gerlach seit zwei Jahren umsetzt.

Dass es für den Maschinenbauer wieder deutlich besser läuft, zeigt sich auch darum, dass das Unternehmen am Standort Magdeburg wieder Mitarbeiter sucht. Allerdings: Der Standort Magdeburg ist nach einer Umstrukturierung Volksstimme-Informationen zufolge noch nicht profitabel. Zudem laufen derzeit auch Tarifverhandlungen. An einem weiteren Standort im Osten dagegen läuft es nachweislich wieder besser: Die zu FAM gehörende Anlagen-Service GmbH in Cottbus entwickelt sich offenbar positiv. Konkrete Zahlen will das Unternehmen auf Volksstimme-Nachfrage aber nicht nennen.

Erfolgreich in Betrieb genommen wurde in Nordamerika bereits eine sogenannte eine Brechstation. Foto: FAM

„Jetzt gilt es das Erreichte vernünftig auf die nächste Stufe zu heben“, so FAM-Chef Torsten Gerlach. „Das wird der ganzen Belegschaft zugutekommen. Der Aufwärtstrend ist ein gutes Zeichen, aber bedarf einer klugen Heranführung im Rahmen der angestrebt nachhaltigen Wirtschaftlichkeit.“

Das Maschinenbauunternehmen Beumer mit Sitz im nordrhein-westfälischen Beckum hatte FAM im Mai letzten Jahres übernommen. Etwa 300 Stellen vor allem in Magdeburg wurden gestrichen, die komplette Produktion war in Magdeburg eingestellt worden.

Die Fertigung in Magdeburg war keine Reihenproduktion, sondern geschah im Manufakturprinzip – wenig wettbewerbsfähig. Derzeit sind in Magdeburg etwa 200 Mitarbeiter beschäftigt, vor allem im Ingenieurbereich, in der Projektplanung, im Service und Verkauf. Weltweit hat FAM mehr als 1.000 Mitarbeiter.

Der Maschinenbauer aus dem Magdeburger Stadtteil Sudenburg war Anfang der 90er Jahre als eines der ersten ostdeutschen Maschinenbauunternehmen privatisiert worden. Die Firma kann auf eine mehr als 100-jährige Geschichte zurückblicken. In die Krise gerutscht war FAM bereits während der Corona-Pandemie. Neue Aufträge hat in dieser Zeit kaum gegeben, die Branche hatte sich weltweit mit Investitionen zurückgehalten.

Nach dem Kauf durch Beumer lief es in den vergangenen Monaten wieder deutlich besser. Trotz Stellenabbau in Magdeburg hatten FAM und Beumer zugesagt, am Standort festzuhalten.