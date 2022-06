Sehen schick aus, die neuen Züge, die ab Winterfahrplan auf der Regionalexpress-Linie von Magdeburg nach Berlin verkehren. Das Reisen wird komfortabler – die Probleme bleiben. Auch der neue Anbieter ODEG bietet nur einen Einstunden-Takt in die Hauptstadt an. Die Züge fahren weder nennenswert schneller, noch verkürzt sich sonst irgendwie die Fahrzeit. Im ICE-Zeitalter bleibt Magdeburg weiter 2. Klasse. Von Stendal oder Halle ist man in 50 beziehungsweise 70 Minuten in Berlin Hauptbahnhof. Von der Landeshauptstadt Magdeburg sind es mindestens 100 Minuten. Im Übrigen ist bislang unklar, ob es zum Fahrplanstart überhaupt ausreichend Personal gibt.