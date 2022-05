Projektentwickler zeigt Vorplanungsskizze für das Gelände: So könnte die Schorre in Halle bald aussehen

Am Montagabend verkündeten die Macher der Schorre die Schließung des Hauses. Der Eigentümer habe den Mietvertrag zum 31. März 2022 gekündigt.

Halle (Saale)/MZ - Nachdem das Aus der Schorre in Halle am Montag verkündet wurde, hat der neue Besitzer nun erste Ideen für das Areal präsentiert. Zu sehen sind die langen Fenster im oberen Bereich der Fassade, die drei dicht nebeneinanderliegenden Eingangstüren und das über ihnen hängende markante Vordach: Das Schorre-Gebäude in der Willy-Brandt-Straße sieht aus, wie man es kennt, und es ist auf der Vorplanungsskizze sofort wiederzuerkennen.