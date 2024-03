Sebastian Kerz, einer der drei Gründer von Regiocom, verlässt das Magdeburger Unternehmen. In Zukunft will der 62-Jährige sich auf seine Tätigkeit als Investor konzentrieren.

Magdeburg - Sebastian Kerz hat das Magdeburger Unternehmen Regiocom verlassen und betätigt sich zukünftig als Investor. Das teilte Regiocom mit.

Der heute 62-Jährige hatte das Unternehmen 1996 gemeinsam mit Klemens Gutmann und Joan Dyckhoff-Schlieker als Drei-Mann-Start-up in Sachsen-Anhalt gegründet. Die Firmengruppe hat nach eigenen Angaben heute mehr als 6.000 Mitarbeiter an 25 Standorten und bietet unter anderem Dienstleistungen für die Energiewirtschaft an. Kerz war Finanzvorstand.

Gutmann und Dyckhoff-Schlieker führen Regiocom weiter. Kerz soll dem Unternehmen mit gemeinsamen Projekten im Gesundheitswesen verbunden bleiben. Als Investor wolle er in Technologie-Themen investieren und unterstütze bereits sechs Start-ups, heißt es.