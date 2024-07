Das Familienunternehmen Karlowsky Fashion aus Hohendodeleben verkauft Berufsbekleidung in ganz Europa. Wie der Aufstieg gelang – von der Gummischürze zur Edel-Kochjacke.

Robin Pietsch und Co.: Diese Firma aus der Börde versorgt Spitzenköche mit Kochjacken

Hohendodeleben - Spitzenköche wie Robin Pietsch und Stefan Marquard tragen sie seit Jahren: Kochjacken aus Hohendodeleben in der Börde. Das Familienunternehmen Karlowsky Fashion beliefert Kunden in ganz Europa, hängt mit seinen Produkten in vielen Großmärkten. Aber begonnen hat alles vor mehr als 30 Jahren mit Gummischürzen und Spritzbeuteln.