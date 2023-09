In Sachsen-Anhalt gibt es zu wenig Wohnraum für Senioren mit körperlichen Einschränkungen. Was die Politik dagegen tun kann.

Mit Video: Viel zu wenig altersgerechte Wohnungen in Sachsen-Anhalt - Was der Umbau kostet

Halle - An freien Wohnungen besteht in Sachsen-Anhalt aktuell kein Mangel, doch altersgerechter Wohnraum ist knapp. Von 100 Haushalten, die eine barrierearme Wohnung bräuchten, können gerade einmal 23 versorgt werden. Das ist das Ergebnis einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln auf Basis einer Befragung (Mikrozensus) des Statistischen Bundesamtes.

„Es gibt zu wenig altersgerechte Wohnungen, die Senioren mit körperlichen Einschränkungen ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen“, sagt IW-Immobilienexperte Philipp Deschermeier der MZ. Nach seiner Ansicht wird sich die Lage in den kommenden Jahren weiter zuspitzen: „Es rollt die nächste Krise auf uns zu und trifft uns fast unvorbereitet.“ Neben Sachsen-Anhalt sind vor allem Sachsen und Thüringen betroffen – alles Länder mit einer vergleichsweise alten Bevölkerung.