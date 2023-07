Magdeburg - Ein modernes Quartier mit Betreutem Wohnen, Senioren-Wohngemeinschaften, einer Tagespflege sowie ergänzenden ambulanten Pflegeleistungen steht in Magdeburg kurz vor der Fertigstellung. „Wir verwirklichen hier unsere Idee eines lebendigen Wohn- und Pflegequartiers, das die Vorzüge des gemeinschaftlichen, aber selbstbestimmten Wohnens und der Mobilität und Teilhabe am innerstädtischen Leben kombiniert“, erklärt Harald Berghoff, Geschäftsführer der Alexa-Gruppe aus Berlin. Ergänzende Pflegeangebote und Services seien an die Bedürfnisse der Senioren angepasst.

Das Quartier liegt zwischen der Lübecker Straße und Colbitzer Straße im Stadtteil Neue Neustadt. Insgesamt werden dort 59 Betreute Wohnungen, 24 Plätze als Senioren-WG sowie eine Tagespflege mit 16 Plätzen angeboten. Linda Krauß ist als Standortleiterin der Alexa in Magdeburg bereits als Ansprechpartnerin in einem temporären Beratungsbüro am Nicolaiplatz vor Ort. Sie berichtet von vielen Reservierungen und bereits abgeschlossenen Mietverträgen.

Für Notfälle: Tablet als „digitale Hauszentrale“ in jeder Wohnung

Das Besondere bei Alexa sei, dass alle Wohnungen mit einem digitalen Sicherheits- und Assistenzsystem ausgestattet werden, „das weit über den normalen Standard konventioneller Hausnotrufgeräte, wie sie üblicherweise verbaut sind, hinausgeht“, wie das Unternehmen weiter informiert. Sensoren in der Wohnung sowie ein Tablet als „digitale Hauszentrale“ gehören unter anderem dazu. Kritische Situationen könnten so früh erkannt werden.

Für die Alexa Gruppe, die bereits an vielen Standorten in Deutschland aktiv ist, wird der Neubau in Neue Neustadt die erste Einrichtung in Magdeburg sein. Bundesweit bietet das Unternehmen über 1600 stationäre Pflegeplätze und 750 Wohnungen an und hat mehr als 1700 Mitarbeiter. In Magdeburg werden circa 30 Mitarbeiter vor Ort sein.

Wohnquartier schließt Baulücke am Nicolaiplatz

Das altersgerechte Wohnprojekt an den Hausnummern 16/17 schließt eine Baulücke in der Häuserzeile im Bereich Nicolaiplatz. Begonnen hatten die Arbeiten im Herbst 2021, damals noch ohne offizielle Information, was dort entstehen wird. Bald informierte aber das Berliner Pflegeunternehmen Alexa, dass man dort eine Wohneinrichtung für Senioren eröffnen wird.

Auf Volksstimme-Anfrage teilt ein Sprecher mit, dass die Eröffnung voraussichtlich im Herbst 2023 erfolgen wird. Das Ende der Bauarbeiten und den damit beginnenden Einzug der ersten Mieter plane man für den Oktober, heißt es.

Anderer Pflegebetreiber muss Insolvenz anmelden

Zuletzt hatte ein anderer Pflegedienstleister für Schlagzeilen gesorgt. Die Convivo-Gruppe hatte Anfang 2023 Insolvenz angemeldet. Betroffen war davon ein weiterer Neubau für Seniorenwohnen am Neustädter See. Mit der in Magdeburg bekannten Vitanas-Gruppe wurde Ersatz gefunden.

Mittlerweile kann dieses Wohnhaus an der Salvador-Allende-Straße ganz normal genutzt werden.