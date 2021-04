Samsung zieht in Magdeburg ein

Im Herbst 2020 hat Baytree, ein Unternehmen des Axa-Konzerns - mit dem Bau eines Komplexes aus zwei Hallen im Gewerbegebiet Nord in Magdeburg begonnen. Wie die Volksstimme erfuhr, sind die Mietflächen inzwischen vergaben. Einziehen wird hier der südkoreanische Samsung-Konzern. Dessen in Deutschland tätiges Tochterunternehmen wird hier - verkehrsgünstig in der Nähe der Autobahn A2 und nahe dem Hafen - ein Logistikzentrum aufbauen.

Samsung wurde im Jahr 1938 gegründet. Weltweit beschäftigt der Mischkonzern rund 300.000 Mitarbeiter. Ein herausragendes Geschäftsfeld ist die Produktion von Elektronikerzeugnissen - dabei spielt Samsung eine wichtige Rolle auf den Märkten für Smartphones, Speicher und Kühlschränke. Führend ist das in Fernost beheimatete Unternehmen in den vergangenen Jahren unter anderem in der Entwicklung von Flachbildschirmen mit unterschiedlichen Technologien gewesen. Daneben ist der Konzern aber auch im Maschinenbau, im Finanzwesen und im Bereich von Dienstleistungen aktiv.

Erfolg in der Corona-Krise

Die Corona-Krise hatte dabei dem Konzern kaum etwas anhaben können: Im letzten Quartal 2020 hatte das Unternehmen einen Umsatz von 45,4 Milliarden erwirtschaftet. Der operative Gewinn hatte bei 6,6 Milliarden Euro gelegen. Nach 173 Milliarden Euro Jahresumsatz war das Unternehmen damit im vergangenen Jahr auf 174,4 Milliarden Euro gekommen.

Wie von Baytree zu erfahren kommen die Arbeit an den neuen Hallen gut voran. Das erste Gebäude wird bis Ende Mai fertiggestellt, und das zweite Gebäude soll ab Mitte September nutzbar sein. Für andere Kunden hat das Unternehmen auch an anderen Standorten Hallen gebaut - aktuell unter anderem auch in Barleben. Der Vermieter der beiden Hallen hatte dabei von vornherein darauf gesetzt, mit seiner Investition ein hochwertiges Umfeld für das Unternehmen zu schaffen, in dem unter anderem Freibereiche für die Mitarbeiter gestaltet werden sollen. Möglich gewesen wäre auch, dass sich in den Hallen unterschiedliche Unternehmen ganz unterschiedlicher Branchen ansiedeln - mit der Ansiedlung von Samsung ist diese Option für diesen Standort an der Grabower Straße Geschichte.

Der Norden Magdeburgs wird mit der Neuansiedlung weiter von Unternehmen aus der Logistikbranche geprägt. In den vergangenen Jahren hat es im Bereich des Gewerbegebiets insbesondere viele Investitionen in den Logistikbereich gegeben. Die letzten Neubauten wurden für diese Branche für Gunz, Norma, Raben und Amazon fertiggestellt. Noch im Gange sind auch Investitionen für Eglo und für Rewe.