Schluss mit Männerdomäne - Zeit für Chefinnen in Sachsen-Anhalt: Wie steht es um die Frauenpower an der Spitze im Handwerk?

Von einer Angestellten zur Chefin: Im Volksstimme-Interview erzählt die Sachsen-Anhalterin Iris Ganselweit ihre Geschichte. Dabei stellt sich die Frage: Ist sie nur eine Ausnahme hierzulande? Generalsekretär Holger Schwannecke vom Zentralverband des Deutschen Handwerks und die Handwerkskammer Magdeburg geben zusätzlich Einblick in aktuelle Zahlen von Handwerkerinnen an der Spitze.

Weferlingen/Magdeburg - Laut dem Zentralverband des Deutschen Handwerks sind 36 % der insgesamt 5,45 Mio. Beschäftigten im Handwerk weiblich. Mittlerweile steht in Deutschland in jedem fünften Handwerksbetrieb eine Frau an der Spitze. In dem früher von Männern dominierten Wirtschaftsbereich zeichnet sich seit Jahren ein Wandel ab.