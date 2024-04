Die Nachfrage nach Kochboxen von Hellofresh hat weltweit abgenommen. Was die Geschäftszahlen für das Werk in Barleben mit rund 1.000 Mitarbeitern bedeuten.

So bekämpft Hellofresh die weltweite Nachfrage-Flaute bei Kochboxen

Werk in Barleben

Barleben - Das Werk von Hellofresh in Barleben wuchs in den vergangenen Monaten auf rund 1.000 Mitarbeiter an, weltweit kämpft das Unternehmen aber mit einer sinkenden Nachfrage nach seinen Kochboxen. Ein neues Produkt sorgt dafür, dass der Umsatz zum Jahresbeginn trotzdem stabil bleibt.