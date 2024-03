Magdeburg - Das Unternehmen Krage & Gerloff aus Schwanebeck im Landkreis Harz hat ein Logistikzentrum im Magdeburger Norden übernommen. Wie der neue Eigentümer mitteilte, sollen alle 45 Mitarbeiter der bisherigen Niederlassung von Ritter Logistik bleiben.

Der Standort in Magdeburg wird als Umschlagplatz für Frachtgut verwendet. Die Mitarbeiter erwirtschafteten zuletzt laut Mitteilung sieben Millionen Euro Umsatz pro Jahr. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden.

Intel und Daimler Truck: Krage & Gerloff sieht großes Potenzial

„Wir werden uns künftig auf unser Stammgebiet Hannover konzentrieren, wo wir neben unserem Hauptsitz in Langenhagen zwei weitere Standorte betreiben“, wird Thomas Ritter, Geschäftsführer des bisherigen Eigentümers Ritter Logistik, in der Mitteilung zitiert.

Krage & Gerloff hingegen wolle in Sachsen-Anhalt wachsen, heißt es. Explizit weist das Unternehmen auf die Ansiedlungen von Intel in Magdeburg und Daimler Truck in Halberstadt hin. „Der Bedarf an Logistikleistungen wird steigen“, teilt Sebastian Gerloff, geschäftsführender Gesellschafter, mit. Krage & Gerloff hat 350 Beschäftigte und erwirtschaftet jährlich etwa 45 Millionen Euro Umsatz.

„Wir freuen uns auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort Magdeburg und hoffen, dass sie sich recht schnell bei uns wohlfühlen“, teilt Gerloff mit. Man fühle sich dem Land Sachsen-Anhalt sehr verbunden.