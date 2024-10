DieZuckerfabrik von Nordzucker in Schladen steht still. Die anderen Werke des Unternehmens springen ein - unter anderem Klein Wanzleben in der Magdeburger Börde.

Stillstand bei Nordzucker in Schladen - Zuckerfabrik in Klein Wanzleben springt ein

Nordzucker stellt in Klein Wanzleben Zucker aus Rüben her.

Klein Wanzleben - Weil die Zuckerfabrik von Nordzucker in Schladen (Landkreis Wolfenbüttel) stillsteht, werden die Rüben in die anderen Werke des Unternehmens umgeleitet. Auch die Zuckerfabrik in Klein Wanzleben (Landkreis Börde) nimmt die „Rübenströme“ derzeit auf, teilt eine Unternehmenssprecherin mit.

Im Werk in Schladen ist es zu einem Schaden am Extraktionsturm – einem zentralen Teil der Zuckergewinnung – gekommen. Die Ursache steht laut Sprecherin noch nicht fest. Die Reparaturarbeiten laufen seit Mitte September. In wenigen Wochen soll das Werk in Schladen wieder in Betrieb gehen.