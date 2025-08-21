Das Werk von Hellofresh in Barleben soll weiter wachsen. Der Standortleiter erläutert die Pläne und den Grund, warum an einem hochautomatisierten Standort überhaupt noch so viele Arbeitskräfte gebraucht werden.

Hellofresh baut seinen Produktionsstandort in Barleben deutlich aus.

Barleben - Erst kürzlich hat der Kochboxen-Hersteller Hellofresh seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr gesenkt, doch für das Werk in Barleben (Landkreis Börde) stehen die Weichen weiter auf Wachstum. Laut Unternehmen soll die Zahl der Mitarbeiter in der Börde um 500 steigen.