Bis Handwerker im Land nach dem Auftragseingang zu den Arbeiten anrücken, vergeht in manchen Branchen so viel Zeit wie noch nie. Aussicht auf Besserung besteht nicht. Darunter könnte auch die Wärmewende der Bundesregierung leiden.

Warten auf Handwerker: So lange müssen Sachsen-Anhalter Geduld haben

Magdeburg - Ralf Kurze hat keine besonders guten Nachrichten für all jene, die in diesem Jahr in ihrem Haus einen Heizungsinstallateur benötigen, aber noch keinen Auftrag abgeschlossen haben. „Wer jetzt kommt, muss großes Glück haben, dass noch Kapazitäten frei sind“, sagt der Obermeister der altmärkischen Innung für Heizung, Sanitär und Klima. Bei vielen Betrieben seien die Bücher restlos voll, jetzt würden bis zum Jahresende die Aufträge abgearbeitet werden. „Das betrifft vor allem alle Dinge, die mit Heizungs- und Klimafragen zu tun haben“, sagt Kurze.

Zwei Dinge würden maßgeblich zu dieser Lage beitragen: Der allgemeine Mangel an qualifiziertem Personal und ein in diesem Jahr außergewöhnlich hoher Krankenstand, sagt der Obermeister. Lange Lieferzeiten für Geräte und Material täten dann oft ihr Übriges, um die Geduld der Kunden auf die Probe zu stellen. Die hätten sich laut Kurze aber bereits an die Situation gewöhnt: „Drängeln tun nur ganz wenige. Die meisten wissen, was los ist.“

Wer Handwerker bestellt, muss inzwischen monatelang warten.

Die Beobachtungen aus der Altmark spiegeln dabei die Situation im gesamten Bereich der Handwerkskammer Magdeburg wider, sagt deren Hauptgeschäftsführer Burghard Grupe. „Von den langen Wartezeiten ist besonders das Bauhauptgewerbe betroffen. Bei allem, was mit Klima, Energie und Heizungen zu tun hat, ist die Lage ähnlich“, schätzt er ein. Knapp drei Monate vergehen im Schnitt, bis die Handwerker nach der Auftragserteilung anrücken, sagt der Hauptgeschäftsführer. Damit habe man in diesen Branchen ein Rekord-Niveau erreicht.

Der demografische Wandel und der damit verbundene Fachkräftemangel schlagen durch. „Wir merken, dass wir in den vergangenen Jahren 3000 Handwerksbetriebe verloren haben. Die bestehenden können diese Lücke nicht füllen. Gleichzeitig scheut sich der Berufsnachwuchs, selbst zu gründen. Viele wollen keine Unternehmer mehr sein“, sagt Grupe.

Den Berufsnachwuchs schrecke beispielsweise die überbordende Bürokratie ab. Zudem werde aus Grupes Sicht zu wenig unternehmerisches Wissen in der Schule vermittelt. Immerhin steuere Sachsen-Anhalt mit der Meistergründungsprämie dagegen, so der Hauptgeschäftsführer. Gründer erhalten dabei einen Zuschuss von 10.000 Euro, wenn die Investitionssumme mindestens 15.000 Euro beträgt. „Schüler versuchen wir außerdem mit der Praktikumsprämie von 120 Euro pro Woche zu locken“, sagt Grupe.

Trotz dieser Maßnahmen werden sich beide Probleme, fehlende Facharbeiter und immer weniger Firmen, mittelfristig weiter verschärfen. „Bald geht die Babyboomer-Generation in Rente. Damit verschwindet eine große Zahl an Qualifizierten vom Markt. Es wird schwer, das aufzufangen“, so der Geschäftsführer.

Umso mehr, weil die ehrgeizigen Wärmewende-Pläne der Bundesregierung deshalb ins Stocken geraten könnten. Nach ersten Schätzungen verschiedener Handwerkskammern in Deutschland bräuchte man im Bereich Heizung, Sanitär und Klima nämlich die dreifache Anzahl an Handwerkern, als momentan zur Verfügung stehen. In Sachsen-Anhalt müsste demnach die Zahl von 8800 auf 26.400 steigen.

In einem Bereich deutet sich indes ein wenig Entspannung an. Weil die Zahl der Bauanträge in den Keller gegangen ist, werden bei einigen Firmen Kapazitäten frei für Sanierungsarbeiten bei Bestandsgebäuden. „Fliesenleger sind zum Beispiel ein bisschen einfacher zu kriegen“, sagt Ralf Kurze. Aber auch hier übersteige die Nachfrage die verfügbaren Kräfte.