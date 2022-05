Warum sich in Sachsen-Anhalt nicht alle über höheren Mindestlohn freuen

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat die Anhebung des Mindestlohns auf 12 Euro ab Oktober versprochen. In Sachsen-Anhalt sorgen die Pläne für Streit unter Gewerkschaften und Arbeitgebern.

Magdeburg - Verdient hätten ihre Angestellten den höheren Lohn, erklärt die Inhaberin eines Friseursalons in Biederitz, die nicht namentlich genannt werden will. Allein: „Es muss für die Unternehmer auch umsetzbar sein. In der aktuellen Corona-Situation könnte das für viele das Aus bedeuten“, sagt die Friseurin. Zudem würden steigende Personalkosten auch höhere Preise für die Kunden bedeuten.